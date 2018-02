127 CONDIVISI Condividi Tweet

Nadia Rinaldi e Eva Henger si sono sfidate in un duro faccia a faccia a Domenica Live. Le due ex naufraghe dell’Isola dei Famosi sono state ospiti di Barbara D’Urso e l’argomento non poteva che essere il “canna-gate”, che è costato a Francesco Monte il ritiro dal reality di Canale 5.

Un episodio che ha generato conseguenze inattese. Dalle figlie di Eva Henger minacciate di morte all’ex attrice a luci rosse costretta ad andare in giro con la scorta dopo le sue rivelazioni.

“Non ho visto Monte che comprava marijuana, Francesco fumava con altri fra cui Rosa Perrotta”, ha ribadito Rinaldi in studio. “Hai visto e Francesco non ha ancora presentato querela”, ha invece insistito Henger, che ha poi rincarato la dose: “Vedere il servizio di Striscia la Notizia in cui Nadia negava, mi ha fatto male. Dopo però mi sono arrivati dei messaggi in cui cercava di spiegarsi e di giustificarsi. Io le voglio bene, la conosco da 20 anni e non li mostro, ma se sarà necessario li userò. Mi ha scritto: ‘Per il mio passato non volevo mescolarmi’. Confermo: Nadia ha visto cosa faceva Monte e una mattina ne abbiamo parlato”.

Il “passato” a cui allude l’attrice risale al 1998, quando venne arrestata dai carabinieri che trovarono nella sua abitazione un chilo e cento grammi di cocaina, custoditi in una scatola da scarpe. Cinque anni dopo arrestarono suo marito Ernesto: nella sua villa dell’Elba, affittata da Paola Barale e Raz Degan, i carabinieri trovano hashish. Un vizio familiare che l’avrebbe nuovamente esposta in pubblico.

Nadia Rinaldi e Eva Henger, è scontro sul canna-gate

“Vorrei essermi trovata in un’altra situazione, al ritorno dall’Honduras mi si è capovolto addosso l’inferno solo perché hai detto ‘c’era pure Nadia’. Lo stesso inferno che ho provato 20 anni fa e ho pagato in prima persona. Sono stata condannata dal Tribunale e dagli addetti ai lavori. Mi sono dovuta ricostruire la carriera da zero”, ha spiegato Rinaldi. L’attrice ha poi ricostruito la riunione con gli autori nel famoso albergo prima dell’inizio del programma. Non ha mai visto Monte comprare erba: “Si fumava le sue sigarette con il tabacco e con le cartine. Ha fumato come tutti gli altri, io non ho la confidenza di chiedergli cosa ci metteva dentro”. “Non sei bugiarda ma non posso sostenerti, è una cosa tra te e Monte. Voglio starne fuori”, ha aggiunto.

“Sappiamo tutti che Monte ha fatto qualche cavolata però non voglio entrarci”, avrebbe scritto in un messaggio a Eva. Quando Henger ha ribadito il suo “Hai visto, ne parlavamo dentro la casa. Capisco che colpiscono le persone deboli come te”, Rinaldi ha sbottato: “Non voglio essere associata a un problema di droga. Ne ho le palle piene. Ho pagato! Se posso dire con certezza che non ha fumato marijuana? Ha fumato quello che gli pareva! Per me dentro alle cartine poteva metterci pure l’erba cipollina e il rosmarino. Voglio starne fuori!”. Il confronto Rinaldi-Henger è disponibile sul sito Mediaset.