0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nadia Toffa ha un nuovo look e decide di sfoggiarlo proprio a Le Iene. La conduttrice, in lotta contro un tumore, non nasconde le difficoltà che si celano dietro le sue battaglie quotidiane ma lo fa col sorriso e un pizzico di ironia. Durante la scorsa puntata de Le Iene, Nadia ha sfoggiato una nuova parrucca di capelli ricci e neri ed ha anche postato le foto su Instagram.

Nadia Toffa ha un nuovo look: capelli lunghi, neri e ricci per la conduttrice guerriera

Il cancro non la piegata, come spiega nel suo libro Fiorire d’Inverno. È proprio la notevole forza interiore di Nadia che stupisce tutti, insieme alla sua voglia di continuare a giocare e rendere la vita meno gravosa, anche in una situazione come la sua. Questa la didascalia che accompagna le foto del nuovo look: “Buongiorno!!! Più CHER O Marcella Bella?? Quanto divertimento ieri! E quanti servizi toccanti. Bravi tutti! Inviati e autori di questo meraviglioso programma che è la mia casa, Le Iene che da sempre cerca di migliorare l’Italia…O almeno ci proviamo…Con tutto l’impegno possibile. Buon tutto ragazzi! Grazie per il look fantasioso. Buona giornata e buon lavoro! Vi voglio bene“.

Il web ha apprezzato il gesto autoironico di Nadia e si è complimentato con lei: “Stai bene bruna“, “Brava, la prossima volta rossa!“, “Mora o bionda non importa, la cosa che conta è che resti sempre una persona fantastica“. Arriva anche il commento di Elisa Isoardi: “Gran donna Nadia“.

Nadia Toffa sul tumore: “Non ho paura di morire”

Le nuove dichiarazioni di Nadia Toffa sul tumore lasciano intendere quanto sia stato tortuoso il percorso fino ad oggi: “Non ho paura della morte. E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, senza cambiare una virgola. Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc”.