Sono arrivate le feste per tutti, anche per Nadia Toffa in ospedale: la Iena, infatti, è stata avvistata – a quasi un anno dalla diagnosi che ha sconvolto il pubblico italiano – sdraiata su un lettino in attesa di sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia.

Nonostante il momento difficile, la presentatrice ci ha tenuto a prendersi un momento per sé e per i suoi affettuosissimi sostenitori, pubblicando una foto e scrivendo una dedica speciale:

Le parole di Nadia Toffa in ospedale il giorno della vigilia di Natale

“Ciao miei cari! – si legge sul suo profilo Instagram il 24 dicembre – Alla Vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia. Ringrazio i medici e gli infermieri che nel giorno più speciale e familiare dell’anno sono qui per noi malati. Buon Natale amici. Vi voglio bene. #buon natale #vigiliadinatale #chemioterapia #ospedale“.

Ovviamente Nadia Toffa in ospedale non perde certo il suo “savoir fare”, e subito dopo aver augurato ogni bene ai suoi amici e fan specifica: “E comunque stamattina sono arrivata vestita elegante perché oggi è comunque un giorno speciale e va celebrato al meglio. buon Natale di cuore“.

Arriva il supporto dei fan sui social

Tantissimi i commenti di supporto che sono comparsi pochi secondi dopo la pubblicazione di questa foto: “Auguri a te, sempre tanto coraggio e sempre tanta forza, quello che hai avuto finora…non mollare mai! Sei nei nostri cuori, ti vogliamo bene“. E ancora: “Nadia sei grande, ti auguro tutto il meglio di questo mondo! Ti seguo in televisione e penso che persona più sincera di te non esiste un favoloso e bellissimo anno ti auguro con tutto il cuore ti voglio bene!“.

Per conoscere tutta la sua storia, è possibile leggere il racconto della presentatrice nel suo libro, Fiorire d’Inverno: clicca qui per sapere di cosa parla quest’opera di Nadia Toffa.