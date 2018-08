Nadia Toffa risponde agli haters che l’accusano di mentire sul tumore

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Al peggio non c’è mai fine e lo sa bene la Iena bionda più grintosa del branco. Nadia Toffa risponde agli haters che l’accusano di aver mentito sulle sue condizioni di salute e lo fa su Instagram, senza paura né ansia di giustificarsi, dato che non ha nulla da nascondere.

Nadia Toffa risponde agli haters su Instagram: “Incolpate mia mamma”

Sappiamo bene che la conduttrice de Le Iene non perde facilmente la calma e il sorriso, ma stavolta il limite è stato superato. La sua vita è costantemente documentata sui social network, in particolare su Instagram. Qui la ragazza pubblica scorci della sua vita quotidiana che, fino ad ora, è andata avanti tra una chemio e l’altra.

Forse è proprio il suo coraggio e la sua determinazione dinanzi ad una situazione così difficile che ha fatto scattare la molla dell’invidia da parte dei suoi haters. Molti, infatti, l’hanno accusata di mentire sulle sue reali condizioni di salute solo perché le foto sono sempre scattate da una terza persona. Che Nadia abbia qualcuno che le gestisce i profili social? Se pur fosse, il problema non sussiste dato che molte star si avvalgono della collaborazione di social media manager, professionisti del settore. In questo caso, però, colei che scatta le foto è la madre della ragazza, come Nadia stessa ha tenuto a precisare: “Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto. No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me?”.

Nadia Toffa a Le Iene: il grande ritorno a settembre

Il momento sta per arrivare: Nadia Toffa torna a Le Iene e i suoi fan non possono che esserne felici. Il suo ritorno in tv è chiaro segno che la ragazza sta bene e che il cancro è definitivamente sparito, come lei stessa ha confermato recentemente.