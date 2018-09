1 CONDIVISI Condividi Tweet

Spuntano altre foto di Nadia Toffa senza parrucca su Instagram. La Iena tiene costantemente aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni di salute tramite il social di Mark Zuckerberg e ancora una volta li informa della malattia che sta sparendo lentamente per lasciare spazio alla vita di sempre.

Nadia Toffa senza parrucca su Instagram: la foto con il collega Marco

La verve della Toffa non si spegne mai. Il suo carburante? L’affetto e la vicinanza dei suoi cari: “Circondata dall’amore dell’amico collega Marco e mamma Marghe. Ah sì, dopo chemio e radio i capelli ricrescono! Non si rimane pelati per sempre. Così evitate sciocchi commenti su bugie varie. Messaggio ai webeti. Buona giornata a tutti”.

Sì, Nadia si rivolge propri ai webeti, coloro che nei mesi scorsi l’hanno accusata di fingere la malattia nonostante l’evidenza dei fatti: “Alcuni webeti saranno capaci di scrivere che i capelli sono finti. Non sono guarita. Sono qui viva e continuo le terapie. Nel frattempo i capelli ricrescono ed io sono sempre più fi*a. Dai che manca poco“.

Il ritorno a Le Iene di Nadia Toffa è sempre più vicino

Nadia Toffa torna a Le Iene e i suoi fan non vedono l’ora. Ecco cosa scrive su Instagram al riguardo: “Piena d’amore del mio amico collega Marco e di mamma Marghe.

Che fortunata. Tornato il sole, come presto tornano Le Iene. Nel frattempo non si può non parlare di lavoro e idee per prossima stagione de le iene presto. Io tornata a Milano. Vacanze finite. Ma vivo sempre in vacanza perché faccio sempre quello che mi rende felice, segreto facile facile“. Insomma, la Toffa farà il suo ingresso in studio più carica di prima dopo l’inferno che ha vissuto nell’ultimo anno e che le è costato un allontanamento forzato dalle scene.