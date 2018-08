108 CONDIVISI Condividi Tweet

Finalmente la notizia che tutti aspettavano: Nadia Toffa torna a Le Iene. Ad annunciarlo è la conduttrice stessa, con tanto di sorriso stampato sulle labbra. La Iena combatte la sua battaglia più dura, ma non demorde ed il fatto che stia per tornare in tv è segno della sua vittoria.

Nadia Toffa torna a Le Iene: la risposta ad un suo fan

Nonostante la brutta malattia scoperta a dicembre dopo uno svenimento nella sua camera d’albergo a Trieste, Nadia non si da per vinta e affronta tutto con positività. La conduttrice ha intenzione, infatti, di tornare in tv il prima possibile e, stando a quanto affermato da lei in persona, sarà a settembre. La Iena più famosa torna col suo branco, più forte di prima.

Una foto postata sul suo profilo Instagram dove annuncia che sta per andare a cena fuori con amici ha scatenato, come sempre, un mare di commenti positivi e di sostegno. Un fan le domanda quando potrà rivederla in tv e lei risponde: “Ora inizio le vacanze, ci vediamo a settembre con le nuove dirette delle Iene“. La Toffa non poteva trovare altro modo per far felice i suoi fan: se è in grado di tornare al lavoro vuol dire che sta molto meglio e che il tumore al cervello è quasi debellato del tutto.

Il cammino da ‘guerriera’ di Nadia

La Iena è fiera del suo percorso e non vuole compassione: “Non voglio essere trattata da malata, bensì da guerriera. Quando la prima ciocca di capelli mi è rimasta in mano non è stato un bel momento, ma ho affrontato questa cosa con tutte le energie che ho“. Oggi Nadia Toffa sta meglio e lo dimostrano le numero di immagini che la ritraggono attiva e sprint tra cene in compagnia e passeggiate in centro. L’ultima la ritrae vestita di bianco e foulard colorato in testa: “Ciao bella gente!Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio“.