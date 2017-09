0 CONDIVISI Condividi Tweet

Presente all’ultimo Festival di Venezia e protagonista di Tiro Libero, pellicola dedicata al tema della disabilità, Nancy Brilli parla dell’amore, anche di quello che non c’è. Come molti sanno, infatti, la sua relazione con il chirurgo Roy De Vita è finita dopo ben 15 anni, e non è stato facile dire addio ad un pezzo di vita insieme…

Nancy Brilli parla dell’amore a 53 anni e di cosa succede dopo che si chiude una relazione importante

A raccogliere le sue confessioni ci ha pensato il settimanale Intimità, a cui l’attrice ha parlato del periodo da single che sta vivendo, una vera e propria novità per lei. Positivamente:

“Se la vita è bella anche senza amore? Posso quasi dire di sì… Con Roy è finita, anche se l’affetto non finirà mai. Qualcosa ha smesso di funzionare, abbiamo deciso che era meglio separare le nostre strade. È la prima volta che sono sola. Io sono sempre stata in coppia. Per cui oggi è una sensazione nuova quella che provo. Ho imparato il valore del “qui e ora”. Spesso sono stata troppo legata al passato e così in me si sono creati vittimismi. Adesso invece sono serena, non posso dire di stare ancora bene come vorrei, ma sono sulla buona strada.”

Nessun tradimento, nessun rancore verso Roy De Vita: sarà per questo che Nancy Brilli parla dell’amore in toni così sereni e ottimisti. Un’attitudine che investe anche il figlio Francesco (avuto dal suo ex Luca Manfredi), verso il quale si sente sufficientemente soddisfatta come mamma:

“Con lui, ho fatto un buon lavoro, ne sono abbastanza certa. Nonostante io abbia una professione che prevede tanti spostamenti, non ho mai lasciato Chicco da solo: seppur da lontano gli sono sempre stata accanto. E ora sta tornando tutto: l’energia investita nella sua educazione dà i suoi frutti. È un ragazzo serio. Ma sono stata fortunata, ha un carattere semplice per cui il mio lavoro di madre è semplice. Ma la fortuna più grande, anzi la benedizione più grande, è stato averlo questo figlio.”

Insomma, viva la vita anche senza l’amore coniugale! Questo il messaggio che l’attrice italiana esprime attraverso i suoi racconti: “Le mie giornate sono sempre piene, di affetti, di yoga, di ballo, di corsi d’inglese… Spero davvero di continuare ad avere un’energia vitale alta. Io, se non ho gli stimoli giusti, mi spengo. Bisogna aprirsi al mondo. Sempre.“