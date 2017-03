0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in molti gli spettatori che si stanno chiedendo com’è davvero Nancy Coppola prima e dopo l’Isola dei Famosi. Se due anni fa era stato Valerio Scanu a suscitare mistero e ironia per non aver perso neanche un grammo, ora è la cantante e attrice napoletana l’unica naufraga a non essere dimagrita. Vladimir Luxuria l’ha fatto notare nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5.

“Tu mi devi spiegare come fai a non aver perso un solo etto, l’unica di tutta l’isola! Quale alga strana mangi che tiene così in forma? Sei bella, eh”, le ha detto Luxuria. Nancy ha risposto con un diplomatico: “Tutti mi dicono che sono dimagrita, poi non so cosa arriva a casa”. Confrontando i suoi scatti prima degli ultimi 44 giorni a riso e cocco, in effetti resta ancora l’unica ad apparire in carne.

Nancy Coppola prima e dopo l’Isola dei Famosi: le foto

“Sei bellissima così, a me sembri bella florida!”, l’ha apostrofata Alessia Marcuzzi. Eppure sul web sono apparse diverse teorie in merito: questione di metabolismo, colpa dell’eccessivo consumo d’acqua, razioni di cibo troppo abbondanti rispetto alle passate edizioni, fino alle cospirazioni di chi crede sia tutto finto e terminate le riprese, i concorrenti vanno in albergo a rifocillarsi. Ecco qualche recente immagine che andando indietro nei giorni, aiuterà a svelare l’arcano, Luxuria permettendo.

#Repost @isoladeifamosi with @repostapp ・・・ Andate verso la vostra pausa pranzo con la stessa regalità con cui @nancycoppola86 va verso l'acqua cristallina dell'Honduras 👸 Buona giornata dall’#Isola! #michiamonancy Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86) in data: 8 Feb 2017 alle ore 04:36 PST

SIETE PRONTI ??? – 4 #ISOLA #michiamonancy #mediaset #alessiamarcuzzi @alessiamarcuzzi @isoladeifamosi @nancycoppola86 – STAFF – @rosapezzella91 Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86) in data: 26 Gen 2017 alle ore 07:31 PST

Napoli e' con me 💪🏻💪🏻💪🏻 Giusto??? 😍😍😍 #michiamonancy #nancycoppola #isoladeifamosi Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86) in data: 19 Gen 2017 alle ore 06:43 PST

Te regalasse cielo terre e pure e stelle tanto ca fantasia tutto se po' accatta' 🎬🎤 #prossimamente #iltempotidararagione #grandiprogetti #solocosebelle Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86) in data: 18 Dic 2016 alle ore 10:34 PST