0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la gioia di George Clooney papà, ma anche Alex Britti e Caterina Balivo, a rallegrare lo showbusiness italiano arriva anche la notizia che è nata la figlia di Giusy Ferreri!

Nata la figlia di Giusy Ferreri, la cantante al settimo cielo: “Ho pensato che il suo nome dovesse comunicare gioia e beatitudine”

38 anni, originaria di Palermo, la cantante ha voluto condividere la sua felicità con tutti i suoi fan – pur rispettando la riservatezza e la discrezione del momento. Con una semplice foto che ritrae il cartellino con i dati anagrafici della sua adorata neonata, l’autrice della hit estiva ‘Partiti Adesso’ annuncia: “Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea. Tanti Baci e a prestissimo“.

Beatrice, dunque, il nome prescelto della figlia di Giusy Ferreri, perché “Mi piaceva l’idea che il nome esprimesse gioia e beatitudine in un periodo di forte disumanità“, ha commentato. La piccola è nata dall’unione con Andrea Bonomo, (omonimo del celebre autore e cantante) un geometra 37enne proveniente da Abbiategrasso.

Il periodo d’oro della cantante è stato coronato dalla sua primogenita

Tanti auguri alla cantante, che di recente si è aggiudicata il disco di platino per Partiti adesso, subito dopo aver sfornato un nuovo successo al fianco di Federico Zampagnone, leader dei Tiromancino. Ecco il video di ‘L’amore mi perseguita’ che, come lo stesso canale della band italiano ha annunciato, è letteralmente “Esploso in meno di 24 ore.

100.000 views su Youtube, Top 40 itunes, top 50 Google Play“, arrivando ad essere la più alta nuova entrata italiana in airplay radio”.

Insomma, un periodo davvero d’oro per l’ex concorrente di X-Factor”