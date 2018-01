1 CONDIVISI Condividi Tweet

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota diventano nonni: Natalia Mastrota è incinta e presto regalerà un nipotino all’ex coppia della tv. L’attrice e showgirl spagnola e il re delle televendite sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

Si sposarono nel 1992 e, per tanto tempo, lavorarono insieme anche sul piccolo schermo. Dalla loro unione è nata proprio Natalia. Poi, nel 1998, la clamorosa notizia del loro divorzio.

La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ha 23 anni e sin da piccola ha coltivato l’amore per la montagna. Appassionata praticante di scialpinismo, Natalia è una ragazza forte e anticonformista. Proprio come mamma e papà, dai quali ha preso quasi tutto, perché odia i reality e guarda pochissima tv.

L’annuncio della gravidanza l’ha fatto pubblicamente postando uno scatto a piedi nudi sulla neve, con il pancione in bella vista. Così ha comunicato ad amici e curiosi l’arrivo del suo primo bebè, con un post che su Instagram ha incassato subito centinaia di like. “E fra un po’ non si vedranno più neanche i piedi”, ha scritto quando ormai i mesi di pancione sono arrivati a cinque.

Tra i commenti apparsi sui social, è spuntato subito quello di papà Giorgio, ironico come suo solito: “…e fra un po’ pure nonno”. Si tratta della seconda cicogna in casa Mastrota nel giro di un anno. A Natale, infatti, è venuto al mondo Leonardo, quarto figlio di Giorgio, nato dalla relazione con l’attuale compagna Flo Guttierez.

Natalia Estrada, invece, continua a vivere nel suo splendido isolamento tra le montagne. L’attrice e showgirl spagnola ha lasciato anni fa lo spettacolo per dedicarsi alla sua più grande passione, l’equitazione. Oggi vive con il marito, Andrea Mischianti, in un ranch in Piemonte. Insieme a loro, cavalli, cani e bestiame.