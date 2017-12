553 CONDIVISI Condividi Tweet

Natalia Mastrota è la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. Ha compiuto 22 anni a maggio ed è il frutto di una delle ex coppie più belle del mondo dello spettacolo. La bellissima mamma trionfava al cinema e in televisione sulle reti Mediaset, il papà era (ed è ancora) tra i più conosciuti volti delle televendite.

Si sposarono nel 1992 e, per tanto tempo, fecero coppia anche sul piccolo schermo. Dalla loro unione è nata proprio Natalia. Poi, nel 1998, la clamorosa notizia del loro divorzio.

Sin da piccola Natalia ha coltivato l’amore per la montagna. Oggi che è diventata grande è appassionata praticante di scialpinismo. Con papà Giorgio ha anche partecipato al Gran Paradiso Trail, un percorso immerso nella natura del parco Nazionale del Gran Paradiso. Risultato? Si è guadagnata il primo posto negli ultimi chilometri.

C’è chi l’ha definita “l’anti Aurora Ramazzotti” perché ha scelto la montagna come luogo dove creare il suo futuro e costruirsi la sua vita. Tanto che ha gareggiato anche in Coppa del Mondo di scialpinismo nel 2013. “Volevo fare la guida alpina, ma l’anno scorso ho incrociato un gruppo di sci alpinisti e mi hanno chiesto di provare”, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport. “Ho cominciato a fare gare, puntavo in alto perché sono una competitiva, non pensavo che andasse tutto così in fretta. E mamma quando ha saputo della convocazione era sotto choc, mi ha detto: ma allora è vero”.

Natalia, la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Se dal padre (appena diventato papà per la quarta volta) ha ereditato la passione per lo sport, dalla madre ha preso l’amore per i cavalli. Tuttavia, a differenza dei due, odia i reality e guarda poca tv. “La mia vera casa è una Volkswagen Caravan: sto lavorando per metterci un vero letto”, ha rivelato a Vanity. Uno spirito libero Natalia, una ragazza forte e anticonformista. Come dimostrano gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram.