Nathalie Caldonazzo ha avuto un incidente: pronto soccorso per l’attrice

Nathalie Caldonazzo ha avuto un incidente per le strade di Roma e la preoccupazione per l’attrice cresce di ora in ora. L’ex starlette del Bagaglino e compagna di Massimo Troisi è stata portata d’urgenza al pronto soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora ben chiara ed è per questo che la polizia è arrivata sul posto per indagare.

L’incidente è avvenuto a Roma in piazza Monte Grappa, in zona Prati. Coinvolti nello scontro uno scooter ed un’auto, ma al momento non è chiaro su quale dei due mezzi la Caldonazzo stesse viaggiando. I soccorsi sono stati tempestivi e la donna è stata portata al pronto soccorso del Policlinico Gemelli con codice giallo. L’attrice è rimasta ferita, ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

La polizia è subito arrivata sul posto per indagare la dinamica dell’accaduto. Nathalie Caldonazzo è una donna che ha sempre dimostrato carattere e determinazione e la speranza è che superi anche questo ostacolo nel migliore dei modi. Fino a qualche mese fa è stata impegnata a teatro con l’opera Sento Odore di Femmina, oltre ad essere costantemente attiva nel sociale, in particolar modo sostenendo cause contro omofobia e violenza sulle donne (di quest’ultima ne è stata vittima in prima persona).

Caldonazzo vittima di violenza in famiglia

Nathalie Caldonazzo ha rivelato in un’intervista rilasciata l’anno scorso a Barbara D’Urso di aver subito violenze in famiglia da parte del padre: “È stato un papà particolare, non tanto paziente ma violento nei confronti di mia mamma. Fin da piccola ho vissuto questa situazione con l’istinto di proteggere mia madre“. Nonostante il passato burrascoso, l’attrice ha comunque trovato la forza di andare avanti, mettendosi anche in gioco in reality estremi come L’Isola dei Famosi 2017.