Proprio come ogni bambina, Beatrice Neviani è legatissima al papà Nek. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, il cantante dagli occhi di ghiaccio parla del rapporto indissolubile tra lei e la sua piccola principessa. Beatrice ha solo 6 anni ma da quando è nata riesce a toccare le corde del cuore di Filippo come solo un figlio sa fare: “Quando è nata mia figlia c’è stato un momento di lontananza, poi tutto è rientrato. Ho capito che un rapporto non è in pericolo quando non si aspetta troppo a chiedere scusa. È un gesto che rende liberi, anche nei rapporti con i figli, i genitori, gli amici. Ma il nemico è l’orgoglio”.

Nek papà premuroso: “Il vero rock’n’roll è diventare genitori”

Come tutti i genitori che si rispettino, l’ex coach di Amici è un padre premuroso e attento: “La vita dei figli è plasmata dai nostri insegnamenti. Se non ricevono attenzioni, avranno poche sicurezze. Ho imparato a dire a Beatrice: “Ti voglio bene”, ma mia moglie è più brava. E meno ansiosa. Quando mia figlia corre, le dico: “Vai piano che ti fai male”. “Falla vivere, questa bambina”, risponde Patrizia (Vacondio, la moglie dal 2006, ndr). Lo so: i figli devono picchiare la testa, non avere barriere di protezione. Ma io sono fatto così: prima di andare a dormire vado in camera sua a controllare se è tranquilla”.

L’affetto di Nek, comunque, è ripagato dalle attenzioni della piccola Beatrice che pare essere molto gelosa del padre, al punto da diventare la sua personalissima guardia del corpo: “Non ama condividermi. Quando l’accompagno a scuola preferisce che non entri nell’atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo. E quando siamo in giro, è la mia guardia del corpo. Se i fan chiedono troppe foto, dice: “Basta, il papà è mio”. E tutti rimangono spiazzati”.