La vita di Niccolò Bettarini dopo l’ospedale è tornata ad essere quella di sempre fatta di spensieratezza e momenti felici. Uno di questi l’ha passato proprio recentemente col papà Stefano in un’occasione davvero speciale.

Niccolò Bettarini dopo l’ospedale torna a sorridere

L’aggressione avvenuta il 1 luglio fuori alla discoteca Old Fashion di Milano sembra solo un brutto ricordo per Niccolò che oggi è più sereno anche grazie all’arresto dei suoi presunti aggressori. L’eroe che li ha incastrati è Andrea Astore, tassista 37enne a cui i delinquenti si sono rivolti per allontanarsi dal luogo del ‘crimine’ mentre il figlio di Simona Ventura era ancora a terra insanguinato. “Ho fatto semplicemente il mio dovere: ho messo in pratica i valori che mi hanno insegnato i miei genitori, lo rifarei altre cento volte“, ha dichiarato l’autista.

Oggi Bettarini Jr ha un motivo in più per festeggiare. Il padre Stefano ha postato una foto su Instagram che lo ritrae insieme al figlio e ai genitori Nice e Mauro che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio. La felicità dell’ex calciatore è tale che ha dedicato un ennesimo scatto rubato al figlio con la didascalia: “Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita“. Vedere un figlio sereno e in salute di certo non ha prezzo.

Le parole di Bettarini Jr dopo l’aggressione

Il post di Niccolò Bettarini dopo l’aggressione è carico di significato: “Voglio ringraziare la mia famiglia che mi è sempre stata vicino, nei momenti felici come in quelli brutti. Ha saputo trasmettermi quella forza che mi ha permesso di non mollare mai. Sono un ragazzo fortunato e, mai come ora, sento veramente di esserlo, non solo per il fatto di essere qui a scrivervi questo post, ma anche perché so di avere degli amici che mi hanno salvato la vita. […] Da questa esperienza esco più forte di prima, con la consapevolezza di aver rischiato tanto. […] Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato. Ricordate sempre di essere voi stessi ma, soprattutto, ricordate chi siete“.