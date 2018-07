1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nicola Savino parla di Nadia Toffa e lo fa con un misto di commozione e ammirazione nella voce. Nel corso della sua ultima intervista a Vanity Fair, il conduttore di Balalaika si lascia andare a commenti sulla sua vita privata e lavorativa.

Nicola Savino parla di Nadia Toffa e della sua malattia

Savino è un personaggio molto discreto che raramente fa la sua comparsa su giornali di gossip e simili. Questa volta, però, decide di spendere qualche parola sulla sua vita privata: “Come papà cerco di fare del mio meglio e di insegnare a mia figlia Matilda alcuni principi per me fondamentali. Per esempio, deve farsi il letto, altrimenti non esce. Ormai ha 13 anni e deve prendere il volo, sono un po’ preoccupato per la fase da adolescente, ma anche contento e orgoglioso“.

Ormai Nadia Toffa sta meglio e sembra che il peggio sia passato. La sua malattia ha messo in allarme il mondo della tv e i suoi fan ma, come sappiamo, la Iena è forte e non molla facilmente. Questo è ciò che pensa anche il collega Savino: “Di lezioni ne ho avute tante. La più grande è stata la malattia di Nadia. Mi ha insegnato che le cose importanti della vita sono la salute e la vita stessa“.

Savino su Balalaika: “Quando si ricevono critiche vuol dire che si sta facendo bene”

L’ultimo lavoro di Savino prima delle vacanze è stato il programma calcistico Balalaika. La verve del conduttore e la presenza di due belle donzelle come Belen Rodriguez e Ilary Blasi a poco sono servite contro le critiche: “Il programma ha chiuso con il 35% di share. Se uno parla di flop con un dato del genere, è pazzo. Abbiamo cambiato scaletta dopo la prima puntata ed è sempre cresciuto. L’ultima puntata è stata aggiunta dall’azienda proprio per i buoni ascolti e Ilary non ha potuto esserci perché aveva altri impegni con i figli. Purtroppo, quando si ricevono critiche, vuol dire che si sta andando bene“.