Che coppia: Nicole Kidman ha avuto una relazione con Lenny Kravitz. L’attrice ha rivelato questa love story tenuta top secret fino ad oggi nel corso di una intervista concessa al magazine The EDIT. Erano gli anni delle delusioni amorose per la diva australiana, reduce dal divorzio con Tom Cruise (i due sono stati sposati 11 anni, dal 1990 al 2001) e “respinta” dall’attuale marito Keith Urban, che prima di accettare la sua corte l’ha fatta penare per quattro mesi.

In quel periodo, tra un Tom travolto da Scientology e un Keith al riparo dalle donne famose, Nicole aveva trovato conforto nel bel Lenny. I due sono stati insieme nel 2003 e sono rimasti in ottimi rapporti dopo essersi lasciati. La Kidman è in questi giorni protagonista di Big Little Lies, nuova serie HBO nella quale recita al fianco di Zoe Kravitz, figlia di Lenny. Alla domanda sui rapporti con la collega, si è fatta scappare la rivelazione.

“Ho conosciuto Zoe perché sono stata fidanzata con suo padre! Tutto in famiglia! Adoro Lenny, è un bravo ragazzo”, ha raccontato. Così soltanto oggi gli esperti di gossip hanno dato un volto all’uomo misterioso che l’attrice aveva citato in un’intervista a Vanity Fair del 2007. “Sono stata insieme a qualcuno, ma non era giusto”, aveva detto allora. “Io non ero pronta, noi non eravamo pronti”. Ora quella storia d’amore è finalmente venuta a galla.