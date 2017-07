1 CONDIVISI Condividi Tweet

Come molti stanno, la notizia di Nina Moric accusata di diffamazione da Belen si è concretizzata con le prime udienze in tribunale. Le due modelle, showgirl e occasionalmente attrici (un video clip e un corto per la bella croata, qualche apparizione in TV e sul grande schermo per la frizzante argentina) si sono trovate più volte a scontrarsi durante la loro carriera.

Nina Moric accusata di diffamazione da Belen: dopo l’udienza preliminare spunta un’aggravante

Uno degli episodi, però, ha preso vie legali – per volere soprattutto della star di Tu Sì Que Vales. È stata lei a denunciare la collega ed ex rivale in amore (le due, infatti, sono state entrambe con Corona, verso il matrimonio con Silvia Provvedi attualmente) per averla chiamata ‘viado’ durante un’intervista durante il programma radiofonico La Zanzara. E non solo:

“Non è una bella persona come tutti credono – ha detto in quella stessa intervista la modella croata – perché quando si trattava di mio figlio giarava per casa nuda. mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva 5 anni, lei mi minacciava di morte…”. È per queste altre affermazioni che, dai primi atti della procura di Milano, viene fuori che la posizione di Nina Moric accusata di diffamazione da Belen si sta aggravando.

Ecco quanto rischia la Moric se l’accusa viene aggiornata tenendo conto dell’aggravante che fa riferimento alla seconda parte dell’intervista

L’accusa, infatti, dovrà essere aggiornata in quanto è stato attribuito un “fatto determinato” che la showgirl argentina, insieme ai suoi difensori, ha chiaramente respinto completamente, negando l’accaduto. Dopo la prima seduta del 7 luglio un giudice dell’udienza preliminare dovrà, a questo punto, riconvocare nuovamente le due parti in causa e aggiornare l’accusa come richiesto.

A causa di questa aggravante la Moric rischierebbe da uno a sei anni di pena. Come andrà a finire questa lotta senza esclusioni di colpi? Chissà che l’ex star del videoclip di Livin la Vida Loca non scriva qualche commento sulla sua animatissima pagina ufficiale Facebook!