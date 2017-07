110 CONDIVISI Condividi Tweet

Nina Moric cerca la domestica sui social ma la sua ricerca non va a buon fine. Anzi. Con l’annuncio postato sul suo profilo Facebook ufficiale, ha confermato di essere una delle personalità più odiate del web. Recentemente accusata di diffamazione da Belen, la showgirl croata ha scatenato un putiferio per le caratteristiche della colf che starebbe cercando.

“Cerco una domestica in zona Milano San Babila”, ha esordito. E fino qui nulla di strano, come per gli orari. “Dal lunedì al venerdì, almeno 4 ore al giorno, per me è indifferente se di mattina o di pomeriggio”.

Quando poi è passata alle “qualità” che la donna dovrebbe avere, sono arrivati i guai. “La vorrei non bellissima, per stare serena con mio figlio e con il mio fidanzato”, ha specificato. Che abbia “già un po’ d’esperienza nella pulizia” conta poco. Le sue skills devono essere altre.

“Che non abbia la taglia 38/40 così non mi ruba i vestiti”, ha aggiunto Moric. “Mi piacerebbe muta, ma anche timida e introversa va bene, parlo molto e ogni tanto voglio che mi ascolti se ho voglia di sfogarmi, ma che non si perda comunque in chiacchiere”.

Nina Moric cerca la domestica (ma finisce male)

Neanche a dirlo, il post ha scatenato migliaia di commenti, molti dei quali indignati per la natura dei requisiti. Nonostante siano arrivate diverse candidature, la maggior parte dei followers ha replicato polemizzando con la modella.

“Credo che scherzare o giocare su un lavoro in questi tempi di crisi è di pessimo gusto, c’è gente che si uccide per trovare lavoro”, si legge in un commento. “Ma se è muta… come potrebbe perdersi in chiacchiere?”, ha scritto un altro utente. “Ho un altro quesito: ma il supporto psicologico è previsto per la povera malcapitata o deve provvedere da se?”. Ecco il post della discordia.