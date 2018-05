Nina Moric e Luigi Favoloso del GF15: tra loro non è ancora finita?

13 CONDIVISI Condividi Tweet

Tra Nina Moric e Luigi Favoloso è finita davvero? La modella croata lancia messaggi ambigui e non è facile decifrare la sua posizione. Se lei non ha ben chiaro cosa vuole farne della sua relazione con il gieffino, quest’ultimo pare sapere molto bene cosa desidera e lo ha dimostrato durante l’ultima puntata del Grande Fratello quando, durante un confronto con Patrizia Bonetti rientrata appositamente in casa, il ragazzo ha fatto un passo indietro.

C’è ancora speranza per Nina Moric e Luigi Favoloso?

Nina Moric lascia Favolo del GF Nip tramite comunicato della produzione. Nonostante questo e l’avvicinamento alla coinquilina Patrizia, Luigi pare pensare ancora molto alla sua ex. Queste le recenti parole del ragazzo: “So di avere sbagliato delle cose. Devo chiarire innanzitutto con Nina, anche se poi la cosa finirà almeno voglio spiegarmi. Poi devo parlare con Patrizia, perché credo che non abbia capito molte cose vista la scena di martedì”.

Sulla sua relazione con Nina, Luigi dice che la modella gli manca tanto. Dal canto suo, quest’ultima pubblica questa frase sui social: “Forse sono i nostri errori a determinare il nostro destino. Senza quelli che senso avrebbe la nostra vita?“. Ciò che lascia ben sperare però, sono queste parole rilasciate dalla modella: “In questo momento la priorità è il rapporto con mio figlio Carlos. Favoloso? Vedremo. Non so. Intanto i suoi vestiti sono ancora lì, nel nostro armadio“.

La rabbia di Nina e le azioni legali contro Oggi

La modella, comunque, è molto adirata e lo dimostra tramite un post di Instagram dove smentisce categoricamente di aver rilasciato un’intervista al settimanale Oggi usando parole d’affetto nei confronti dell’ex: “Non ho mai rilasciato questa intervista. Da ora in poi ci penserà il mio avvocato! CHIARO!!!!!!! Che schifo strumentalizzare le persone per scopi loschi!!!!!!!!!! […] È consigliabile servirsi della menzogna solo nelle grandi occasioni, considerandola come un rimedio eroico al quale si mette mano solo nei casi di emergenza: la menzogna è uno di quei medicinali che presentano rischio di assuefazione. Io sono indignata perché certi giornalisti strumentalizzano la mia vita scrivendo cose mai pronunciate dalla mia bocca!!!!! Trovate un altro avversario, altrimenti procedo penalmente. Cordiali saluti”.