8 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha recitato in un corto di nome “Stalking”, diretto dalla regista Clarita di Giovanni nel 2010, ed è apparsa nel videoclip di Ricky Martin ‘Livin’ la vida loca’, ma la verità è che negli ultimi anni tutti hanno imparato a conoscerla attraverso il suo uso dei social network: per chi se lo fosse perso, tra post filo-politici e riflessioni sociali, c’è Nina Moric che offende i fan.

La bella modella croata, che a luglio ha compiuto 40 anni, di recente ha voluto riaprire il suo profilo Instagram e pubblicare qualche nuovo scatto del suo bel fisico. Tra i commenti, però, che compaiono più spesso sotto le sue foto, ce ne sono alcuni molto insistenti: “Ma una bella bistecca no?”; “Nina sei troppo dimagrita, siamo preoccupati”, “Dove posso trovare un po’ di ciccia?”, e infine, il colpo di grazia: “Eri più bella da giovane”.

Le foto della Moric che indignano i fan

Severi o giusti? Giudicate voi dagli scatti:

In seguito a quest’ondata di velati “rimproveri” (alcuni più o meno offensivi), iniziano a comparire una serie di post e commenti di Nina Moric che offende i fan per difendersi, alla sua maniera, dalle critiche:

Ecco il commento di Nina Moric che offende i fan che la criticano

“Ogni volta che pubblico una foto mi riempite di “sei troppo magra” ed “eri meglio prima”.

Vi dico la mia, per me siete voi obesi, e soprattutto siete voi stupidi e di cattivo gusto a far notare ad una donna di 40 anni che a 20 o 30 anni era meglio.” In seguito a questo post su Facebook alcuni utenti hanno provato a rassicurarla: “Sono semplici consigli non essere acida!non abbiamo detto che sei brutta“, scrive una ragazza. Ma la modella entra a gamba tesa: “Titti tu sotto l’ultima foto hai scritto “eri più bella prima” mi sembri giovane e ti dirò, non voglio fare previsioni azzardate ma credo proprio che tu a 40 anni non sarai meglio di come sei ora.”

E con questo, la rete si è scatenata, chi applaudendo la chiusura glaciale di Nina, chi difendendo la ragazza.