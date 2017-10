0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ricordiamo di quando è accusata di razzismo da Clementino, ma anche di molte altre voltet in cui la showgirl è stata duramente attaccata dal web per le sue idee: adesso, però, Nina Moric ospita un immigrato a casa sua. E lo fa con le telecamere in casa…

Nina Moric ospita un immigrato a casa sua: ecco perché ha preso questa decisione

Tutto è partito da quel famoso scatto di Samuel L Jackson e Magic Johnson che, ritratti seduti su una panchina in una località italiana, hanno fatto scalpore perché qualcuno – tra cui la bella croata, che però ha giurato che era ironica – li ha scambiati per extracomunitari e li ha criticati ferocemente.

Dopo quella polemica, a detta dell’ex di Corona, i fratelli Tomei (produttori cinematografici) hanno voluto cogliere la palla al balzo e lanciare una provocazione: offrire una cospicua somma di denaro in cambio della messa in pratica della risposta alla domanda ‘Cosa Faresti per Soldi?‘ Una sorta di esperimento sociale che cavalcasse la tematica del momento.

Ed ecco, dunque, perché Nina Moric ospita un immigrato: ha accettato la sfida dei fratelli italo-americani e, aggiudicandosi la cifra di 250mila euro, ha aperto le porte della sua casa per accogliere un ragazzo extracomunitario, Patrik, per una settimana. Naturalmente, la vicenda sarà filmata 24 ore su 24 e disponibile in streaming sul sito: www.ilvipelimmigrato.it.

I soldi in gioco hanno fatto nascere molte polemiche: la modella risponde così

Un’iniziativa davvero insolita, che naturalmente ha scatenato un ulteriore dibattito, soprattutto per la posta in gioco di natura economica. Alle accuse di chi etichetta questa operazione come una ‘furbata’ o una semplice ‘marchetta’, la modella ha risposto: “Con questa somma che incasserò al netto delle tasse, aiuterò più famiglie italiane possibili. È una sfida affascinante anche per dimostrare che io non ho mai fatto in vita mia differenze di razza.”