Sono molti gli attori e le celebrità dello spettacolo che non nascondono una forte passione politica, basta pensare a Will Smith che ha annunciato in futuro di volersi candidare, o Arnold Schwarzenegger che è stato governatore della California: da noi, di recente, è spuntata una forte dichiarazione di Nina Moric contro gli immigrati che ha fatto molto discutere.

La bella modella croata, di recente protagonista di nuovi schiamazzi tra Corona e il suo attuale fidanzato Luigi Mario Favoloso, è stata ospite dello show “Dalla vostra parte”, programma di approfondimento del Tg4, che ogni giorno approfondisce i temi più spinosi del momento.

Intervistata sulla delicata questione delle occupazioni di case da parte di clandestini, la protagonista del video di Ricky Martin si è rivolta candidamente alle telecamere dicendo: “Io sono convinta che adesso l’Italia deve pensare agli italiani“.

Poi lo sfogo di Nina Moric contro gli immigrati continua, accendendosi di polemica: “Perché questa accoglienza, dove li mettiamo? Italia agli italiani! Ma accoglie, ma dove accogliamo? In stazione Centrale Milano?! Ma se non riusciamo a fare le cose per italiani, come facciamo ad accontentare altri, ma io non lo so. Ma quando arrivano, arrivano senza moglie, senza lavoro. Volete bene a vostra Italia? Volete bene a questo nostro popolo? Prima italiani! Poi pensa ad altro…”

L’ex modella croata vuole entrare ufficialmente in politica, ala estrema destra

Poco dopo, su Facebook, ha scritto: “È stata la mia prima esperienza in un dibattito politico.

Posso dire solo una cosa: Sono entusiasta.” e molti fan le hanno commentato frasi d’elogio e di complimenti, incoraggiandola ad entrare ufficialmente in politica. L’ex modella, infatti, ha espresso l’intenzione di rappresentare Casapound.