Dopo averlo visto uscire dal carcere, arriva la dichiarazione di Nina Moric su Fabrizio Corona: intervistata dalla rivista Oggi, la modella croata ha confessato le sue aspettative ora che il padre di suoi figlio è ai servizi sociali. Aspettative che, naturalmente, riguardano il giovane Carlos.

Nina Moric su Fabrizio Corona e l’affidamento in prova ai servizi sociali che l’ex fotografo ha avuto dopo la detenzione

“Ne sono felice – ha commentato la bella protagonista del video di Ricky Martin ‘Livin La Vida Loca’ – Sono sollevata da questa notizia. Finalmente Carlos potrà avere un punto di riferimento maschile. Un padre, una figura che ogni bambino, ogni vita dovrebbe avere. Potrà, spero, fare affidamento su di lui. Spero che Fabrizio torni o continui ad essere un suo pilastro. Affettivo, umano“.

Con queste parole di Nina Moric su Fabrizio Corona la modella lascia intendere la sua voglia ed esigenza di dare stabilità al figlio, che – come da lei stesso dichiarato – le è stato tolto e affidato alla nonna paterna.

La dichiarazione shock della modella croata: “Carlo starebbe meglio con suo padre che con sua nonna”

“Lo sento una volta alla settimana – spiega infatti l’ex del fotografo – quando gli consentono di rispondermi, e lo vedo una ogni due. Pensi che la nonna, la “amata” nonna, non mi concede nemmeno di parlare con i professori della sua scuola… Ho cercato un rapporto equilibrato e tranquillo per amore di mio figlio. Ma lei, mi creda, forse vuole da me solo conflitti… So solo che la presenza di Fabrizio farà bene a Carlos. E questo mi basta. Una madre deve rinunciare al suo bene per il bene di suo figlio”.

In risposta all’ultima domanda dell’intervista ( “Affiderebbe Carlos al padre?”), la Moric, con grande sorpresa dei lettori, esclama: “Certo, meglio suo padre che sua nonna“. Un’ulteriore prova dei rapporti tesi tra le due donne.