Abbiamo già letto il suo appello disperato quando suo figlio era in condizioni gravi e lei non poteva vederlo, ma il recente sfogo di Nina Moric sulla perdita di Carlos sembra essere più definitivo e doloroso che mai.

Il dramma nella foto e delle parole di Nina Moric sulla perdita di Carlos

In mezzo ai suoi scatti ordinari, quelli che la ritraggono in posa, in palestra o intenta a sfoggiare un nuovo look, è comparso malinconicamente un cuoricino di cartone con su scritto “Ti amo” in tutte le lingue del mondo. Un lavoretto fatto, evidentemente, a scuola da un bambino: il suo, quello che ha avuto insieme a Fabrizio Corona ma che la suocera gli ‘impedisce di vedere.

“Non dimenticherò mai” è la didascalia di questa tenera fotografia. Ed uno dei primi commenti è “Mio figlio non mi vuole più vedere, hanno fallito tutti“. Questa amarezza di Nina Moric sulla perdita di Carlos si spiega, poi, più approfonditamente, nella risposta ad un’utente che tenta di farle coraggio: “Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso, Si sono lavato le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! Che vergogna! Giudice perché? Da madre ti chiedo perché…”.

Il commento degli avvocati sull’affido dopo il tentativo di suicidio della modella croata

La modella croata poi passa a parlare del padre di Fabrizio Corona, marito defunto della nonna di suo figlio: “Vittorio si vergognerebbe per quello che mi sta facendo.”

Come molti sanno, il motivo di queste vicende legali legate all’affidamento dipendono dagli avvenimenti del 13 aprile 2015, quando l’ex volto del video di Ricky Martin “Livin’ la vida loca” ha tentato il suicidio con il figlio in casa. Il verdetto del Tribunale, che a distanza di anni ha controllato le effettive condizioni e premesse per l’affidamento di Carlos alla sua legittima madre, è stato negativ. I legali della modella commentano: “La signora Moric ha fatto tutto ciò che le è stato richiesto dal Tribunale e dai servizi sociali per poter riprendere nuovamente i contatti con il figlio, ma nulla è cambiato”.