La furia dell’amore materno: la Moric non ha preso bene le foto della Provvedi con suo figlio Carlos

Non molti sanno che l’unica parolaccia presente nella saga di Harry Potter viene pronunciata dalla mamma di Ron e Ginny Weasley quando, durante la battaglia finale, una dei cattivi tenta di colpire la figlia minore della signora Weasley, che va in escandescenza e l’appella in malo modo: qualcosa del genere è successo anche a Nina Moric e Silvia Provvedi dopo che quest’ultima è apparsa su tutte le riviste in compagnia del figlio Carlos…

La modella croata, infatti, ha commentato con una delle sue tipiche frecciatine al vetriolo i titoloni delle prime pagine dei tabloid che definivano la Provvedi una sorta di seconda mamma per il giovane figlio che lei e Corona hanno avuto ai tempi delle loro celebre relazione.

E così, mentre compaiono le prime foto dell’ex paparazzo dei divi in uscita dal carcere, Nina Moric e Silvia Provvedi se le dicono di santa ragione. O almeno, Nina si sfoga su Facebook senza troppe cerimonie: “2 volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed é subito Mamma Bis. Cari paparazzi e cari giornalisti invece di piangere miseria ogni volta che mi incontrate, parlandomi di come il vostro lavoro sia cambiato, iniziate a cambiare voi.

A questi servizi concordati ormai non credono più neanche le shampiste di Quarto Oggiaro, certi personaggi seguiteli la notte, quando la smollano come un elastico per capelli… sai che soldi.