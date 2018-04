286 CONDIVISI Condividi Tweet

Nino Formicola usa i soldi vinti all’Isola dei Famosi per ripagare i debiti. Lo ha confessato l’attore comico in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il trionfatore del reality di Canale 5 ha raccontato che in seguito alla tragica scomparsa del suo storico partner Andrea Brambilla, morto nel 2013 a 67 anni per un carcinoma al polmone, la sparizione artistica di Zuzzurro e Gaspare lo aveva messo in una brutta situazione. “Dopo la morte di Andrea è stata una voragine”, ha rivelato Formicola.

Come Nino Formicola usa i soldi vinti all’Isola

Nino Formicola ha conquistato il pubblico dell’Isola proprio grazie alla sua spontaneità, alla trasparenza e a un sano cinismo. Una tempra che non nasconde quando parla della sua vita privata: “Mi hanno staccato la linea internet perché non ho pagato le bollette mentre ero via. Non mi aspettavo di resistere tutto questo tempo, figuriamoci di vincere, quindi mi tocca andare a spedire un fax per risolvere la situazione”.

Allergico alla televisione moderna, l’attore non ha nascosto una certa nostalgia per quest’avventura esotica. Ovviamente celata dalla consueta ironia: “L’Honduras già mi manca, perché lì non ci sono le bollette da pagare e il commercialista da chiamare”.

Nino Formicola: la moglie (anzi no!) sempre al suo fianco

L’esperienza dura del reality era diventata quasi un’abitudine per lui: “Dopo un po’ ci si abitua pure agli scorpioni: al primo dici ‘aiuto’, il dodicesimo neanche lo vedi. L’ultima notte ho dormito con un granchio sulla faccia”. Nostalgico del cabaret che fu, Nino non ha nascosto l’idea che in fondo un ruolo da opinionista in un reality, come è stato affidato a Daniele Bossari dopo il Grande Fratello Vip, non gli dispiacerebbe: “Sì, mi divertirebbe. Ma dovrebbero lasciarmi carta bianca. Dovrei dire tutto ciò che penso. Anche perché, se non lo dico, me lo si legge in faccia”.

Ora, però, guarda più serenamente al futuro con Alessandra Raya, la compagna con cui si parla di nozze imminenti: “Stiamo insieme da nove anni, di cui sei di convivenza. Non è già questo un matrimonio? Se succederà, lo saprete”. Dal suo account Instagram, qualche indizio è già spuntato.