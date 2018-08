602 CONDIVISI Condividi Tweet

Nino Frassica si sposa a 67 anni. L’attore, stacanovista del grande e piccolo schermo, convolerà a nozze con Barbara Exignotis, sua compagna da più di dieci anni. “Non abbiamo ancora deciso la data ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo”, ha dichiarato il comico messinese a Tv Sorrisi e Canzoni. La sua felicità è davvero incontenibile: “Non abbiamo ancora deciso la data perché devo capire quando partono le riprese della nuova fiction di cui sarò protagonista”. Il riferimento è a un progetto in quattro puntate prodotto da Claudia Mori, che verrà trasmesso da Canale 5 nella prossima stagione televisiva.

Frassica e Exignotis si sono conosciuti a teatro: i due erano coinvolti in uno spettacolo intitolato Il lupo. Nonostante i 24 anni di differenza (67 lui, 43 lei), la coppia è inseparabile da tantissimo tempo. Per entrambi si tratta di seconde nozze. Il maresciallo Cecchini di Don Matteo è stato sposato dal 1985 al 1993 con Daniela Conti. Barbara, invece, ha avuto da un precedente legame una figlia che oggi ha 18 anni. Del suo passato si è discusso molto: Exignotis è stata attrice a luci rosse dal 1997 al 2004 con lo pseudonimo di Blondie. Poco importa per Nino, innamorato di lei da subito: “Lei più giovane? Non è un problema”, ha sempre detto.

D’altronde Frassica del suo privato non dice nulla e protegge sempre la sua privacy. Fa parlare il lavoro e il suo umorismo surreale, che sarà protagonista anche nella prossima stagione. Lo rivedremo, infatti, nella dodicesima stagione di Don Matteo e con Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Sarah Felberbaum nel cast di Uno di famiglia, la nuova commedia di Alessio Maria Federici in sala dal 22 novembre. Intanto, su Amazon, è disponibile anche il suo divertente libro, il “novennale” Novella Bella.