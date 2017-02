7 CONDIVISI Condividi Tweet

Maddie, la nipote di Britney Spears figlia della sorella Jamie Lynn, è in fin di vita. La bambina, 8 anni, è rimasta coinvolta in un grave incidente. Secondo quanto riferito dalle autorità, è caduta con il quad che stava guidando in uno stagno. La piccola sarebbe rimasta incastrata sott’acqua a causa della cintura di sicurezza e sarebbe stata portata in salvo solo con l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Stando alle prime ricostruzioni, la madre avrebbe assistito all’incidente. Maddie era alla guida del suo ATV Polaris nella loro villa di Kentwood, in Louisiana, quando per evitare un canale di scolo sarebbe finita nello stagno. Spears, il marito Jamie Watson e altri familiari hanno subito soccorso la bambina senza risultato. A quel punto hanno chiesto l’intervento di ambulanza e autorità locali.

La nipote di Britney Spears in fin di vita

Ricoverata d’urgenza all’ospedale di New Orleans, la piccola è in condizioni critiche. Mentre negli Stati Uniti l’incidente ha riaperto il dibattito sulla sicurezza di mezzi come i quad per i bambini, la famiglia Spears ha chiesto che venga rispettata la propria privacy e di pregare per loro. La stessa Britney ha postato diversi messaggi sui social tra lunedì e martedì chiedendo preghiere per la nipotina.

Need all the wishes and prayers for my niece 💜