Noemi denunciata a Sanremo per oltraggio a pubblico ufficiale. Succede anche questo alla 68° edizione del Festival. Tutta “colpa” delle misure di sicurezza che la kermesse ha adottato negli ultimi anni. Lo spettro del terrorismo aleggia anche sulla città dei fiori.

Per entrare all’Ariston o in sala stampa c’è la security tipo i tornelli allo stadio. Vengono eseguiti controlli con il metal detector e c’è un piantone sempre presente. Tuttavia queste accortezze non hanno evitato che Giovanni Civita, cinquantunenne sanremese, sia riuscito a salire sul palco accanto a Fiorello durante la prima serata. Ora nella “falla” è incappata la cantante di Non smettere mai di cercarmi.

“Il sistema di sicurezza ha funzionato”, ha commentato la Rai in conferenza stampa, pur ammettendo la “defaillance” con il disoccupato arrivato sul palco. Sotto accusa, per adesso, sono finite soprattutto le maschere dell’Ariston e gli addetti alla vigilanza della Worsp, l’istituto che ha ottenuto l’appalto dalla Rai.

Così, dopo quanto accaduto martedì, le maglie della security sono diventate ancora più strette. Lo sa bene Noemi, che ha provato a passare da un varco, ma dalla parte sbagliata, quella dell’uscita. Quando la cantautrice romana, al secolo Veronica Scopelliti, ha imboccato la porta, per di più senza pass, si è scatenato un parapiglia.

Noemi denunciata a Sanremo 2018

Davanti al teatro, Noemi è stata artefice di un’accesa discussione con un agente della sicurezza che l’ha invitata a fare un giro più lungo. Stizzita, la cantante non l’ha presa bene. Commentando l’inflessibilità del poliziotto, si è fatta scappare a voce alta un “ma guarda che cog…ne!”. Il “commento” colorito non sarebbe sfuggito all’agente che oltre a cercare dei testimoni, ha richiamato Noemi per identificarla. Risultato: la cantante è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.

D’altronde i temibili tornelli della Rai sono ormai celebri. Ci avevano scherzato già su anche Favino con i Jackal per Operazione Sanremo. L’esibizione di Noemi alla prima serata di Sanremo, in attesa del reprise di stasera, è disponibile su YouTube.