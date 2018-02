259 CONDIVISI Condividi Tweet

Brutta avventura per Francesco Nozzolino di Avanti un altro e Ciao Darwin. Il giovane dalla risata contagiosa che il pubblico televisivo ha avuto l’occasione di conoscere grazie a Paolo Bonolis è stato rincorso, accerchiato e insultato da una baby gang.

La banda di ragazzini lo ha poi riempito di schiuma, utilizzando delle bombolette spray. L’episodio è accaduto a Sarno, città dove il ragazzo vive con i genitori. Era proprio in compagnia del padre quando stava per raggiungere la stazione della Circumvesuviana ed è avvenuto il raid.

Nato a Sora, Nozzolino ha 28 anni. Francesco deve il successo soprattutto all’edizione serale di Avanti un altro e al Ciao Darwin dello scontro fra “bucatini” e “integratori”. In quell’occasione era riuscito a vincere persino un Ciao Darwin Award nella categoria “Miglior performance”. L’esperienza in questione gli ha permesso di attrarre l’attenzione dei social e di transitare anche nei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live. Pure Lory Del Santo è stata attratta dalla sua spontaneità e lo ha scritturato come interprete della terza stagione della web serie The Lady.

Nozzolino di Avanti un altro e Ciao Darwin aggredito

Nozzolino ha così conquistato la rete con il suo modo di fare diretto, genuino e spontaneo. Non il gruppetto di ragazzini, tutti tra i 10 e i 12 anni, che l’ha aggredito a Sarno. Insultato e riempito di schiuma, Francesco ha poi pubblicato sulla sua pagina Facebook il video dell’aggressione, decidendo di denunciare quanto accaduto.

“Insieme a mio padre andavo a prendere il treno” racconta Nozzolino “dei ragazzini ci seguivano con i cellulari in mano per fare video e foto. Sembrava tutto tranquillo, ma poi hanno iniziato ad aggredirmi riempiendomi di schiuma. Poi hanno anche diffuso quel video. Ma in che mondo viviamo. E non sto qui a riportarvi gli epiteti omofobi che mi hanno urlato una ventina di altri ragazzini in scooter all’uscita della stazione di Pompei”.