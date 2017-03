45 CONDIVISI Condividi Tweet

La nuova gaffe della moglie di Bonolis ha fatto parecchio infuriare il pubblico. Dopo la polemica sull’utilizzo del jet privato, Sonia Bruganelli è stata protagonista di un video postato sulla sua pagina Instagram. La donna è stata ripresa mentre preleva soldi al bancomat di Cortina d’Ampezzo e parla con l’amico Alessandro Boero. Fino a qui nulla di strano. È ciò che accade dopo che l’ha fatta finire nell’occhio del ciclone.

Lui le chiede di prelevare solo 30 euro per abituarsi a uno stile di vita più frugale, in vista di una futura partenza per il reality show Pechino Express. “Lì serve un dollaro e mezzo al giorno, prendi solo 30 euro. Fai vedere che anche tu campi con poco”, le dice l’amico. Ma lei si rivolta indignata e poi risponde: “Ma che ci faccio con 30 euro? Voi politically correct siete proprio falsi…”.

La nuova gaffe della moglie di Bonolis: il video

“C’è gente che ci campa con quei soldi”, ribatte Alessandro. A questo punto la moglie di Bonolis sferra il colpo finale: “Ma chi lo dice che devo andare a Pechino. A Pechino ci vanno quelli che non…”. Se nel caso delle vacanze di famiglia a Formentera a bordo di un jet privato le risposte degli utenti erano state molto critiche, stavolta a leggere i commenti in molti ci sono andati giù pesante.

Non riesce a parlare d'altro. Pechino express addected @alessandroboero NON CI VADO A PECHINO Express!!!!!! 😬😂 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 8 Mar 2017 alle ore 12:23 PST