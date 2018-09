0 CONDIVISI Condividi Tweet

Comincia oggi la nuova edizione su Canale 5 e tutti si chiedono chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Chi vedremo nelle prossime settimane nel celebre studio di Canale 5? Chi cercherà l’amore? E soprattutto: chi lo troverà davvero a fine programma?

I nuovi tronisti di Uomini e Donne: ecco i quattro volti del dating show di Maria De Filippi

I nomi sono Teresa, Mara, Lorenzo e Luigi. Età comprese tra i 22 e i 26 anni (quindi davvero giovani) e curriculum già ‘familiare’ per qualcuno. È senz’altro il caso di Teresa Langella, nuova tronista ma ‘vecchia’ corteggiatrice e tentatrice di Temptation Island, durante la stessa edizione di Lara Zorzetto e Micheal.

26 anni, cantante neomelodica di Napoli, sta già facendo parlare di sé (in particolare qualche hater) in seguito ad un confronto tra foto vecchie e il suo attuale aspetto. In molti, infatti, si stanno interrogando su Teresa Langella rifatta o meno. Voci così insistenti che l’hanno costretta anche ad una dichiarazione pubblica!

Procedendo, troviamo Maria Fasone, originaria di Palermo e anche lei 26enne. Quando era una bambina di appena 5 anni è stata costretta a trasferirsi insieme alla sua famigia in Germania, dove è rimasta per ben 10 anni della sua vita da bambina/adolescente. Si è presentata allo show dicendo che vuole trovare l’amore, il rispetto e sani principi.

La nuova edizione dello show tra vecchi e nuovi volti

Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne, in onda venerdì 14 settembre alle 14.45 su Canale 5, troviamo anche Luigi Mastroianni, anni 23 anni e proveniente da Caltagirone (CT). Studente di legge di giorno, dj scatenato di notte, anche lui non è un volto nuovo dello show: nella precedente stagione dello show, infatti, aveva corteggiato con successo Sara Affi Fella. Peccato che, poco tempo dopo, la loro relazione è comunque finita.

Per ultimo troviamo il più giovane: Lorenzo Riccardi, 22enne milanese che concorreva proprio con Mastroianni per conquistare Sara. Anche lui spera di poter trovare un nuovo amore grazie allo show.

E adesso buona visione a tutti!