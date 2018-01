123 CONDIVISI Condividi Tweet

La rottura tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è ormai definitiva. La coppia più chiacchierata dello scorso Natale ha firmato i documenti della separazione consensuale dicendosi addio definitivamente. Nonostante tutto, i due protagonisti della spiacevole vicenda hanno deciso di rimanere in buoni rapporti per il bene del piccolo Nathan Falco. Sembra, però, che sia spuntato all’orizzonte un nuovo amore per Elisabetta Gregoraci.

È nato un nuovo amore per Elisabetta Gregoraci?

La showgirl e il noto imprenditore si sono lasciati perché non erano d’accordo su dove passare le vacanze natalizie col figlio, stando a quanto dichiarato dai media. Mentre Flavio voleva portare Nathan in Kenya come ogni anno, Elisabetta non era sicura di quella scelta. Ecco, dunque, che i due hanno firmato le carte della separazione e le feste le hanno passate lontani l’un dall’altro per la prima volta. Lui, come voleva, è andato in Kenya mentre lei si è recata a Montecarlo, dove l’ha raggiunta Valerio Staffelli.

Elisabetta Gregoraci a Striscia La Notizia ha smentito la notizia che potesse esserci qualche nuovo compagno nella sua vita. Nessuno spasimante, dice lei, ma qualcuno spunta dall’ombra e fa pensare il contrario. Si parla di Francesco Bettuzzi, a capo dell’azienda di cosmetici Pure Herbal, di cui la modella è testimonial. I due sono stati fotografati insieme a Roma da Chi e, anche se non si tengono ancora per mano, molti dicono che una liaison sia in atto.

Chi è l’uomo del mistero accanto alla Gregoraci

Businessman di bell’aspetto e ricco di passioni: Bettuzzi rispecchia l’ideale di uomo perfetto. Visibilmente più giovane di Briatore, l’uomo ama il surf, l’equitazione e la bicicletta. Non a caso, la Gregoraci è stata fotografata in sella a una fat bike sulla neve durante le vacanze a Montecarlo e ciò fa immaginare che i due fossero insieme. Le foto di Chi mostrano i due sorridenti e vicini e molti affermano che la showgirl si sia recata spesso a Parma in gran silenzio, molto probabilmente per andare a trovare Francesco nella sua città d’origine.