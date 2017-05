44 CONDIVISI Condividi Tweet

Una cicogna che allarga una famiglia felice: Omar Sy diventerà papà per la quinta volta. Hélène, la moglie dell’attore più amato di Francia (e non solo), è infatti incinta. I due, sposati dal 2007 (ma fanno coppia dalla fine degli anni Novanta), sono già genitori di quattro figli, due maschi e due femmine, nati nel 2001, 2003, 2006 e 2009.

Noto al pubblico per la commedia campione d’incassi Quasi amici e reduce dallo strepitoso successo di Famiglia all’improvviso (3 milioni 833mila euro in due settimane di programmazione), Sy è uno degli attori francesi che più rapidamente si stanno facendo largo sul grande schermo. I recenti exploit sono stati un ottimo trampolino per Omar, che prossimamente vedremo in un’altra commedia che promette di travolgere il botteghino, Knock di Lorraine Lévy.

Omar Sy diventerà papà: quinta cicogna per Hélène

Tuttavia, nonostante il successo lavorativo sia sicuramente grande, scommettiamo che la gioia di diventare papà sia stata ancora più travolgente per l’attore. Omar e Hélène si sono conosciuti giovanissimi e per caso: lei condivideva un appartamento con un amico di lui e dal primo fortuito incontro è stato amore a prima vista. “Un albero che non ha più radici è morto, non può più crescere né salire verso l’alto. Sono orgoglioso di essere sposato, soprattutto con mia moglie!”, ha dichiarato tempo fa l’attore a Marie-Claire. Congratulazioni!