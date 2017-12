912 CONDIVISI Condividi Tweet

Manca esattamente un mese alla Isola dei Famosi 2018, condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino (quest’anno inviato speciale dello show): oltre al cast ufficiale già confermato, non si fa altro che parlare di Onestini e Tonon all’Isola Dei Famosi.

Onestini e Tonon all’Isola Dei Famosi: ipotesi sempre più probabile?

Gli Oneston hanno fatto ‘commuovere’ gli spettatori del GF Vip per la loro spontanea ed affettuosissima amicizia nata tra le pareti della casa di Cinecittà. Una volta terminato il reality, hanno continuato a scambiarsi messaggi pieni di nostalgia, a chiamarsi con i loro nomignoli (Fuffy Ruffy) e a scherzare tra di loro a mezzo social.

Non ci stupirebbe, quindi, se – come dichiara Novella 2000 – ritrovassimo Onestini e Tonon all’Isola Dei Famosi 2018, impegnati in una nuova avventura insieme. A quanto attesta il settimanale, infatti, i due avrebbero ricevuto l’offerta di far parte della celebre spedizione per l’Honduras, e il loro invito sarebbe ancora in attesa di una risposta.

Gli Oneston accetteranno l’invito a partecipare ad un altro reality? Raffaello più propenso, Luca ha un motivo per essere più scettico

A quanto pare Raffaello sarebbe quello più propenso a prendervi parte, mentre Luca sembrerebbe un po’ più restio: non dimentichiamo, infatti, che lui e e Ivana Mrazova stanno insieme. La loro relazione è appena nata, circolano da poco i primi scatti rubati: potrebbe essere rischioso sottoporla già a questa prova di lontananza?

Gli Oneston andrebbero a condividere il terreno di gioco, tra l’altro, con Francesco Monte, l’ex di Cecilia Rodriguez, loro compagna di GF Vip. Oltre a lui ci saranno l’attrice Brigitte Nielsen, la fashion blogger Chiara Nasti, la showgirl Alessia Mancini, Elettra Lamborghini, Bianca Atzei e Corrado Tedeschi. Come anticipato, la data ufficiale d’inizio sarà il 22 gennaio e al timone ci sarà nuovamente la Marcuzzi, affiancata dalle collegamenti di De Martino.