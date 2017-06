1 CONDIVISI Condividi Tweet

45 anni di carriera nel mondo della musica, 72 all’anagrafe, eppure il discorso di Orietta Berti contro la chiesa dimostra una notevole modernità di pensiero e apertura mentale.

La stoccata di Orietta Berti contro la chiesa

Non è la prima volta che la cantante – apparsa anche nella celebre pellicola di Mario Monicelli ‘I nuovi mostri’, del ’77 – esprime la sua opinione in merito a discorsi complessi e controversi come i diritti omosessuali, le unioni civili e, in generale, le discriminazioni di genere.

Proprio a questo proposito, di recente, durante un’intervista del magazine Gay.it, è venuta fuori la presa di posizione molto netta di Orietta Berti contro la chiesa: “Perché anche la Chiesa è piena di pregiudizi, purtroppo. Dovrebbero cambiare anche loro, soprattutto perché proprio loro parlano di amore verso tutto e tutti. Non si possono fare distinzioni nell’amore, mi dispiace.”

In vista del Pride – che si terrà in diverse città italiane nel week end del 24 giugno – ha voluto esprimere il suo giudizio sull’evento: “Solo posizioni positive. Il Pride è una festa. Sono stata persino al Pride di San Francisco e a quello di Los Angeles. Il 3 giugno c’è stato dalle mie parti il REmiliaPride. Non sono potuta andare per impegni lavorativi, altrimenti sarei andata senza problemi. Il Vescovo, facendo tutta quella confusione per il suo dissenso al Pride, ha fatto triplicare le presenze. Non mi capacito di chi ne prende le distanze senza esserci stato. Mi chiedo, da sempre, come si possa parlar male del Pride senza esserci mai stati. Quella non è una pagliacciata, ma una festa importante”.

Le sue dichiarazioni sulle adozioni gay

Insomma, un vero e proprio manifesto che mostra ancora una volta quanto la Berti sia molto connessa ai dibattiti del momento. Solo pochi mesi fa, infatti, si era espressa anche sulle adozioni da parte di coppie omosessuali: “Si sono d’accordo sempre meglio di farli restare in un orfanotrofio. Ho la fortuna di conoscere tantissime persone omosessuali che sono veramente delle brave persone, dei veri amici, onesti e persone per bene che aiutano sempre il prossimo. Invece ci sono persone etero che hanno 10 figli in giro, si rifiutano di mantenerli o riconoscerli per cui mi chiedo che senso ha? A me non interessa se la persona sia omosessuale, o quale sia la sua religione o in quale Partito Politico appartenga; a me interessa che sia una brava persona.”

