L’episodio del celebre attore Orlando Bloom e la cameriera 21enne ha fatto chiedere al pubblico – e soprattutto alle fan: cosa saremmo disposti a perdere pur di trascorrere la notte con uno dei nostri miti hollywoodiani?

Notte di passione tra Orlando Bloom e la cameriera dell’Hotel: ecco le conseguenze

Il divo 40enne de Il Signore Degli Anelli e de I Pirati dei Caraibi – che solo due mesi fa ha rotto con la pop star Katy Perry – stava soggiornando presso il lussuoso hotel Chiltern Firehouse di Londra, quando è stato folgorato dalla bellezza di Viviana Ross, 21 anni, di origini irlandesi/romene. A quel punto ha deciso di invitarla a trascorrere la notte nella sua stanza, e lei ha accettato.

Purtroppo, però, l’affair tra Orlando Bloom e la cameriera dell’albergo è stata intercettata dall’agente dell’attore che, mentre lui si era allontanato dall’alcova d’amore per qualche ora, ha chiesto alla ragazza – che si trovava ancora nella camera – se faceva parte del personale.

Una volta ottenuta risposta positiva, la decisione non è tardata ad arrivare: nella stessa giornata, inatti, è arrivata la lettera di licenziamento per la giovane 21enne “per aver socializzato con i clienti“. Non che si sia pentita del gesto, anzi: la Ross ha definito Orlando ‘un amante eccezionale’. Dal suo profilo, inoltre, viene fuori che è un’aspirante attrice e ha già recitato in qualche ruolo.

Ecco la sensazionale bellezza che ha stregato Orlando Bloom

La sua bellezza lascia senza fiato, chissà che ‘Legolas’ non decida di rivederla e, chissà, iniziare un nuovo capitolo con lei dopo la fine della relazione con Katy Perry.

Una curiosità: sapevate che Orlando Bloom è finito nella lista dei Vip che non si lavano? Insieme a lui ci sono Jennifer Lawrence e persino Julia Roberts!