Ornella Muti sfrattata dal suo appartamento a Roma. È successo nella giornata di ieri nella capitale, in zona Balduina. La famiglia dell’attrice è stata costretta a lasciare la casa in cui vive da dodici anni. Con Ornella, c’erano i figli Naike Rivelli, Andrea e Carolina Fachinetti, tre nipoti e la madre ultranovantenne.

Nella mattina di mercoledì 5 luglio, due poliziotti e un ufficiale giudiziario hanno bussato alla loro porta. Muti e famiglia sono stati intimati a fare i bagagli e uscire dall’abitazione.

“Eravamo d’accordo con i proprietari che ce ne saremmo andati”, ha raccontato Naike al Corriere della Sera. “Dopo 12 anni di affitto chi si aspettava di trovarsi in una situazione del genere? È stato bruttissimo, un trauma… Ora capisco cosa si provi a essere sfrattati”.

I Muti, infatti, sapevano di dover lasciare l’abitazione per un problema con le tubature. La loro idea era di trasferirsi momentaneamente in una casa di campagna in Piemonte. Ma il ricovero improvviso della madre di Ornella ha scombussolato i piani e li ha fatti restare a Roma. L’attrice, che vive tra Genova, Mosca e Monte Carlo, era lì soltanto per assistere la mamma. L’arrivo delle forze dell’ordine è stato imprevisto.

Ornella Muti sfrattata con la famiglia

“È stato uno choc per tutti noi”, ha spiegato Rivelli. “Stavamo dormendo: io, mio figlio Akash con la fidanzata, mio fratello Andrea rientrato tardi dal set del nuovo film di Ridley Scott dove coordina gli attori, mia sorella Carolina con i bambini di uno e tre anni”.

Da ieri Muti è ospite di amici. Naike, invece, ha trovato un riparo provvisorio presso l’hotel Parco dei Principi, vicino a Villa Borghese. La figlia di Ornella ha voluto testimoniare sul suo profilo Instagram quanto accaduto. “Stamani ci eravamo svegliati con amore e allegria”, ha scritto postando la foto del figlio Alessandro.