64 CONDIVISI Condividi Tweet

Una confessione molto sofferta quella di Ornella Vanoni sul figlio con Gino Paoli – quello che lei avrebbe tanto voluto ma che, per una disgrazia, non è arrivato. Si così il ciclo di intervista di Maurizio Costanzo – che di recente ha visto un momento drammatico di Michelle Hunziker in lacrime.

Il racconto di Ornella Vanoni sul figlio con Gino Paoli

83 anni, rivista di recente in una straordinaria interpretazione a Sanremo – anche con l’affascinante Alessandro Preziosi – la storica cantante italiana si è ritrovata faccia a faccia con un altro personaggio cult dello showbusiness: il padrone di casa Maurizio Costanzo che – come da format – le ha mostrato diversi video della sua vita pubblica e privata, fermandosi poi a farle domande via via più intense.

Una di queste, naturalmente, riguarda la sua relazione con il cantautore di Genova: “Lui è un gatto. Non so, non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone. Il suo primo figlio era il mio ma poi l’ho perso… Cos’ho pensato quando Gino ha tentato il suicidio? Non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi… mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte […] lui era pieno di ossigeno, sono entrata e lui continuava a ridere… Mi guardava e mi tirava i capelli”.

Il primo bacio della cantante e il terribile momento dell’aborto

Incalzata dal presentatore, dopo l racconto del figlio di Gino Paoli, la cantante ha raccontato di un altro momento molto difficile: un aborto avvenuto in gioventù: “Non è che io ho deciso, io stavo con questo ragazzo svizzero […] sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva… io ero molto insicura […] e ho abortito ma non avrei voluto farlo”.

Il suo primo bacio? “Sì, lo ricordo. [Era] un figo spaziale, l’ho rivisto adesso, è invecchiato ma è bellissimo. Avevo capito tutto già allora. Ero sensuale? Sì, l’ho capito abbastanza presto. E sì, certo, ci ho giocato”.