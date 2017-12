0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono passati mesi da quando è scoppiato lo scandalo a Hollywood riguardo abusi e molestie a danno di note protagoniste del grande schermo, tra queste anche la figlia di Dario Argento, Asia. Oggi spunta una nuova dichiarazione in merito alla questione, precisamente quella di Pamela Anderson su Weinstein. L’ex Baywatch, però, sembra non essere molto solidale con le donne che sono state vittime di molestie, anzi, al contrario il suo è un monito verso coloro che sono andate incontro al loro destino senza pensare alle conseguenze.

Pamela Anderson su Weinstein: “Lui è un maiale, ma le donne devono avere buonsenso”

Il disappunto dell’attrice viene fuori durante un’intervista: “Sai a cosa vai incontro se entri da sola in una stanza d’hotel. E’ cosa risaputa ad Hollywood che certe persone vanno evitate in privato. […] Si tratta di buon senso. Non andare da sola in una stanza d’albergo e se qualcuno ti apre in accappatoio vattene. Capisco però che Hollywood sia molto attraente e le persone vogliano essere famose. Quando sono arrivata a Hollywood ho avuto un sacco di offerte per audizioni private e altre proposte che non avevano assolutamente senso“.

L’icona anni ’90 non si è limitata a dare il suo parere, ma ha parlato anche di ciò che è successo a lei in passato: “Mi hanno offerto un appartamento e una Porsche per essere la ragazza numero 1 di qualcuno. Io ingenuamente mi sono detta ‘Beh, allora sarò la numero 2’. Non voglio farlo in questo modo“.

Critiche alla Anderson per le sue dichiarazioni: “Non chiederò scusa”

Le affermazioni di Pamela hanno suscitato disapprovazione tra il pubblico perché fraintese. L’attrice ha così chiarito la sua posizione tramite un commento rilasciato al Tmz: “Non ho incolpato le vittime. Weinstein è un maiale prepotente, ma ci sono un sacco di modi per difendersi. Le donne devono essere consapevoli di certi problemi e sapere come affrontarli. È ipocrita ignorare questo. Non voglio essere costretta a scusarmi“.