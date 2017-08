109 CONDIVISI Condividi Tweet

Solo pochi mesi fa il tabloid inglese ha annunciato di quando è morto Martin Landau, attore dalle tante vite e tante carriere: ora però, nell’ambito di argomenti molto piùl leggeri, è comparsa una serie di foto di Pamela Prati sul Daily Mail. Il titolo dell’articolo mostra tutto lo stupore angolosassone per l’aspetto della celebre showgirl:

Le foto di Pamela Prati sul Daily Mail e il commento sorpreso della redazione

Oltre al recente scatto di Pamela Prati in tacchi su Instagram, sappiamo che la 58enne è solita condividere molte pose sensuali che mettono in mostra il suo bel fisico sui social network. Grazie ad una soffiata, il magazine inglese ha raccolto una serie di immagini e le ha pubblicate con il seguente titolo:

“L’attrice italiana scambiata regolarmente per una ventenne sostiene che i cibi sani e l’esercizio fisico sono il segreto del suo aspetto giovanile (ma riuscite a capire quanti anni ha davvero?)”

Naturalmente la notizia della foto di Pamela Prati sul Daily Mail è arrivata subito alle orecchie della showgirl, la quale ha immediatamente ricondiviso l’articolo ringraziando solennemente la redazione anglosassone: “Grazie per queste parole meravigliose, per me è un vero onore”, scrive sul suo profilo ufficiale Instagram.

Una bella soddisfazione per l’ex concorrente del GF Vip, che viene però costantemente controbilanciata da commenti e critiche, stavolta anche provenienti dal pubblico inglese: “Queste foto mi spaventano – si legge tra le reazioni social all’articolo – più guardo il suo viso più vedo quello di un uomo. Sicuri che non si parli di un intervento chirurgico di cambio di genere avvenuto 20 anni fa? Bel corpo comunque!”

Ma qual è il segreto di Pamela Prati per avere un fisico mozzafiato?

Il suo ‘segreto di giovinezza’ per mantenere un corpo tonico e asciutto lo ha svelato al settimanale Mio: “Ho eliminato la carne rossa, gli alcolici, il glutine e bevo tanta acqua naturale: non ho segreti particolari, seguo una sana alimentazione con cibo semplice, sano e naturale, che mi aiuta a star bene e mantenermi in forma“.