Da Marzo sarà in tour con Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, in un ritorno speciale del loro trio comico in giro per palazzetti e teatri italiani, e le 14 date in programma hanno già registrato sold out, ma al momento quello che si vocifera in giro è che Giorgio Panariello si sposerà a breve con la sua bella fidanzata Maria Capellini. Una bella notizia per il comico toscano!

Giorgio Panariello si sposerà? Le foto con la fidanzata

Fotografato dal settimanale Diva e Donna, il protagonista di “Al Momento Giusto” (2000) e “Amici miei (2011) è stato avvistato mano nella mano, abbandonato e sereno all’affetto della sua Maria, di ben 25 anni più piccola di lui. La loro love story sembra andare a gonfie vele, al punto che la redazione del magazine afferma che tra di loro i progetti stanno diventando seri.

Dunque Giorgio Panariello si sposerà? Le foto lo ritraggono in attimi di vita quotidiana, in giro per shopping con la sua amata a braccetto. Lui 56enne, lei 31enne, pr milanese orginaria di Cremona, da quest’estate ormai fanno coppia fissa e sembrano salpare verso le nozze.

Una curiosità: anche a voi la bella promessa sposa ricorda un po’ Belen?