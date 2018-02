369 CONDIVISI Condividi Tweet

Federica Panicucci massacrata da Vecchi e Bruganelli per gli insulti pizzicati e trasmessi da Striscia la Notizia. Ormai il fuorionda della conduttrice a Mattino 5 genera ironie e commenti pesanti anche da parte di altri colleghi. La presentatrice è stata beccata in una versione furibonda e fuori di sé che ha sorpreso non soltanto il pubblico.

Quando il suo collega ha sforato in scaletta sottraendo minuti preziosi al resto della trasmissione, Panicucci si è a dir poco innervosita dietro le quinte. “A me non me ne frega un caz*o, deve chiudere. Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua. Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai”, le sue parole.

Il primo a scherzarci su è stato Tiberio Timperi. A cavalcare la polemica su Federica Panicucci ci ha poi pensato Selvaggia Lucarelli, che ha definito le sue scuse “una cripto-assoluzione”, ovvero “il classico metodo dei passivi-aggressivi per ribadire le loro ragioni simulando un atteggiamento remissivo”. Nella puntata di oggi di Mattino 5, Francesco Vecchi è uscito allo scoperto.

Già in precedenza aveva ribadito che “a quanti mi chiedono che cosa farò a settembre, posso dire che il mio lavoro dipende solo dal direttore della nostra testata Claudio Brachino e dai direttori dell’informazione di Mediaset”. In apertura di diretta, si è tolto un altro sassolino dalla scarpa: “Perdonami Federica, posso ringraziare la gente da casa che mi ha scritto in questi giorni messaggi di affetto e di stima?”, ha chiesto retoricamente. “Mi hanno incoraggiato, quindi li ringrazio e basta perché mi sento in dovere di farlo”.

“È giusto Francesco, ma come sai mi sono scusata più volte con te. Più di così… Sono veramente mortificata e ne approfitto per ridirlo ora. Ma adesso cominciamo”, ha replicato Panicucci. Tuttavia le sue scuse sono apparse artefatte. Così Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e curatrice dei casting di tutte le trasmissioni del marito con la Sdl 2005, ha definito la conduttrice una “barbie over incazzatissima”. Parole arrivate dopo aver ritwittato un tweet di Selvaggia Lucarelli e aver commentato il video di Striscia.

I rapporti tra le due si sono incrinati quando Lucio Presta, agente di Bonolis, chiese a Federica di ingaggiare un collaboratore di Paola Perego rimasto senza lavoro dopo la chiusura del programma Parliamone sabato. Panicucci (simpaticamente) si oppose e da allora è stata guerra aperta. La puntata di lunedì 19 febbraio con la frecciatina di Vecchi è disponibile sul sito ufficiale Mediaset.

La Panicucci chiede scusa. Il problema non sono le scuse per due parolacce, il problema è che tutti sanno della tua amicizia con Berlusconi e quel “a settembre stai a casa” ha il suono dell’arroganza di chi sa di poter alzare il telefono e chiedere la testa di qualcuno. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 16 febbraio 2018

La perfida Panicucci e i messaggi subliminali al suo collega Francesco Vecchi. pic.twitter.com/p7evvafxml — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 19 febbraio 2018