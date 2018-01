73 CONDIVISI Condividi Tweet

Panicucci parla di Lecciso a Mattino 5 e scatena un inferno. È successo nel corso della puntata del programma andata in onda lunedì 29 gennaio e di mezzo c’è sempre lei: la competitor Barbara D’Urso.

Nel corso della trasmissione, la conduttrice ha infatti annunciato notizie sorprendenti sulla querelle che vede coinvolti Lecciso, Al Bano e Romina Power. Novità sconcertanti ed esclusive sulla separazione della coppia, che sta occupando le pagine dei gossip. In apparenza nulla di strano, se non fosse che questa rivelazione riguarda proprio l’“odiata” collega Barbara.

La lite tra D’Urso e Panicucci era iniziata ufficialmente la scorsa settimana, quando Federica aveva festeggiato il compleanno del rotocalco televisivo che conduce da nove anni. Torte, celebrazioni e ringraziamenti speciali per tutti tranne che per Barbarella, la quale – ha poi detto in diretta a Pomeriggio 5 – ha ricordato che a dar luce a Mattino 5 era stata proprio lei.

Una piccola grande “faida” quella tra le due primedonne di Canale 5 che non era sfuggita al pubblico. Figuriamoci a Striscia la Notizia: Valerio Staffelli ne aveva subito approfittato per consegnare uno storico doppio tapiro a Federica Panicucci e a Barbara D’Urso. Ora Federica sembra esserci ricascata.

Panicucci parla di Lecciso (e scoppia il putiferio)

Nel servizio dedicato da Mattino 5 al triangolo Lecciso, Al Bano e Romina, si citano testualmente le parole della (ex?) compagna del cantante di Cellino San Marco, pronunciate nel corso dell’intervista rilasciata a Barbara D’Urso durante Domenica Live. Ma tutto questo senza mostrare le immagini della trasmissione o riportare la fonte. A differenza di quanto fatto con un servizio analogo su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: in quel caso la citazione di Verissimo e Silvia Toffanin era stata chiara e palese.

L’unico riferimento a Domenica Live è stato invece un piccolo logo del programma visibile in alcuni screenshot dei vari siti internet che avevano ripreso l’intervista. Svista o malizia? Che Panicucci aspiri davvero a prendere proprio il posto di Barbara? Il servizio incriminato sull’amore finito (?) tra Al Bano e Lecciso è disponibile sul sito ufficiale Mediaset.