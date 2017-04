0 CONDIVISI Condividi Tweet

Oggi è un giorno speciale perché Paola Barale compie 50 anni. Difficile da credere: la sua bellezza è rimasta immutata nel tempo e la giovinezza sembra non averla mai abbandonata. Proprio sabato scorso è stata ospite a Verissimo, dove ha messo un punto definitivo alla sua storia con Raz Degan. Sembrava proprio che ci fosse un ritorno di fiamma tra la showgirl ed il vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ma così non è stato.

Paola Barale a 50 anni: “Non sono alla ricerca di un nuovo compagno”

La carriera della Barale è cominciata con Mike Bongiorno ne La Ruota della Fortuna. Da lì è stato un gran successo, lavorando anche con Pippo Baudo, Raimondo Vianello, Gerry Scotti e Fiorello. La nota somiglianza con la popstar Madonna, poi, non è passata inosservata: la stessa cantante una volta postò per sbaglio una foto della sua sosia sui suoi profili social.

Dopo il matrimonio finito con Gianni Sperti, Paola Barale ha vissuto un’intensa storia d’amore con l’israeliano Raz Degan, finita poi anche quella. L’Isola dei Famosi, comunque, a nulla è servita. Nonostante parole importanti, baci ed affetto, i due non torneranno insieme. A confermarlo è stata la stessa Barale a Verissimo, sabato scorso: “Una volta avevo in mente un’immagine di noi due: Raz che correva nel deserto ed io che tentavo di raggiungerlo. Oggi, invece, vedo sempre Raz che corre ma io sono comodamente seduta su di una pietra e lo guardo da lontano. Diciamo che lui corre e io ballo. […] Io ho bisogno di fermarmi e ho anche bisogno che ogni tanto uno si fermi per guardarmi. Non sono alla ricerca di un nuovo compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati“.