Se a Hollywood la fama di Jennifer Lawrence che cade rovinosamente dai red-carpet è ormai entrata nella storia, qui in Italia non abbiamo un’equivalente, in termini di gaffe televisive o mondane, che ce la ricordi: tuttavia, la bella ex ballerina e showgirl Paola Barale è caduta. E si è fatta male. E su Instagram l’ha presa così…

Paola Barale è caduta: le foto su Instagram scatenano i commenti del web

Attiva e presente sui social network, martedì 12 settembre l’ex fiamma di Raz Degan ha condiviso una foto ed un piccolo, breve racconto del suo incidente: “Ieri pomeriggio – riferendosi a domenica 11 – sono caduta dalle mie scarpe abbastanza alte in #piazzaaffari a Mi…”

Così inizia il racconto di quando Paola Barale è caduta: “Parlavo con un amico che ad un certo punto si gira e non mi vede più, ma mi trova inginocchiata dolorante a terra.. mi rialzo a fatica con il suo aiuto e inizio a camminare come #pinocchio ..”, aggiunge con il suo inconfondibile tono autoironico. “Naturalmente – continua – il mio amico, cerca di non farlo, ma comincia a ridere e lo capisco vista la scena pietosa. Fortunatamente nulla di rotto, ma un male porcooooo. Non ci sono più le Barale di una volta“.

“Paola, sei sempre la nostra Wonder Woman”: e il bikini mozzafiato lo dimostra pienamente

Tra i commenti c’è chi le augura di rimettersi in forma presto, chi ride di gusto della sua disavventura e chi, infine, la rassicura dicendo che rimarrà sempre la nostra ‘ WonderWoman’, riferendosi anche al sensazionale scatto che compare pochi giorni prima e che, a 50 anni compiuti, la mostra più tonica e splendida che mai:

Insomma, un piccolo ‘scivolone’ capita anche alle più allenate, toniche e ‘fisicate’ dello showbusiness italiano. Speriamo solo non si sia fatta troppo male o che non abbia delle ferite troppo profonde.