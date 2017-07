3 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’amaro sfogo di Raz Degan contro Alfonso Signorini arriva anche una vera e propria ‘arringa’ di Paola Barale furiosa per le foto pubblicate senza il suo consenso. E non parliamo solamente di quelle che la ritraggono ‘travolta da un insolito destino’ con il suo ex fidanzato israeliano…

Paola Barale furiosa per le foto: “Avete rubato dentro casa mia”

La questione senza fine della privacy, quando si tratta di attori, attrici, vip e personaggi televisivi, prende ancora una volta forma nelle parole arrabbiate della presentatrice di Flight 616. Dal suo profilo Instagram, infatti, si è violentemente scagliata contro chi, stavolta, ha oltrepassato il limite:

“Più rispetto e meno scoop – dice la bella sosia di Madonna – Parlo delle recenti polemiche che mi vedono coinvolta per delle foto pubblicate sul settimanale Chi. Non mi riferisco a quelle che mi ritraggono con il mio ex compagno, ma alle foto rubate dentro casa mia, e per farlo e’ stata necessaria una ‘sana’ premeditazione e organizzazione“.

Paola Barale furiosa per le foto rubate dalla rivista scandalistica – queste le sue sensazioni al riguardo: “Provo soprattutto indignazione perché mi sento violata nella mia intimità. In un momento privato. Ho piena coscienza che la vita di un personaggio pubblico sia soggetta ad episodi che non condivido , (scatti rubati e quant’altro) anche se l’ho sempre accettato mio malgrado, ma credo che in questo caso sia stato oltrepassato un limite“.

“Niente scuse, è violenza sulle donne questa”: la Barale passa alle denunce

Secondo lei infatti, quello che è ha subito è una vera e propria “violazione nei confronti di una persona, di una donna in questo caso.. sbattuta in prima pagina solo per vendere qualche copia in più“. Il suo arrabbiatissimo sfogo diventa poi una vera e propria protesta d’attualità: “È vergognoso soprattutto in un momento socialmente così delicato dove ogni giorno si chiede a gran voce più rispetto e meno violenza nei confronti delle donne.. bene questa è una violenza , non ci sono scuse“.

E poi la chiosa/minaccia finale: “In ogni caso ho dato mandato al mio legale di tutelare i miei diritti nelle sedi competenti.. grazie a tutti voi per il supporto”.