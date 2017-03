1 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Barale in Honduras sì, Paola Barale in Honduras no? Dopo l’allegra conversazione dal suo parrucchiere con un bicchiere di champagne in mano, arrivano alcuni scatti che non lasciano più nessun dubbio circa la decisione della “bionda” preferita dell’attore e modello Raz Degan.

Le primissime foto di Paola Barale in Honduras e la prova del nove

Come aveva preannunciato al suo amico hairstylist su Instagram, lei questo week end sarebbe stata impegnata in una certa partenza… Ma che volo doveva prendere? Era per lavoro? No, era proprio quello diretto all’Isola, come Alessia Marcuzzi voleva da tempo, da quel giorno in cui è stata ospite in trasmissione e lei e il suo ex compagno si sono scambiati dolci effusioni in stile “Lily e il Vagabondo” virtuali!

L’attrice e showgirl italiana ha pubblicato infatti due foto su Instagram dove si vede chiaramente il suo arrivo in una splendida isola tropicale. Mai, in nessuna delle didascalie, ha specificato di che luogo si trattava, e in effetti, ad una prima occhiata, potrebbe essere un qualunque luogo di vacanza esotica:

Ecco tutte le foto che ha pubblicato la Barale e il motivo per cui c’è la certezza che sia proprio sull’Isola dove c’è Raz

In realtà sappiamo con certezza che questi sono i primi scatti di Paola Barale in Honduras perché nel’account Instagram di Stefano Bettarini abbiamo scovato uno scorcio molto, molto simile all’ultima immagine. Voi che ne pensate, è questa la prova schiacciante?