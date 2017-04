79 CONDIVISI Condividi Tweet

Nell’anno dei reboot, remake e sequel (come Trainspotting 2, I guardiani della Galassia 2 E Fast&Furious 8) c’è stata una love story tornata sul piccolo schermo che tutti speravano di rivedere: quella tra Paola Barale e Raz Degan, che sull’Isola sembravano assolutamente “travolti da un insolito destino”. Purtroppo, però, l’happy ending questa volta non può avvenire, ed i motivi li spiega la stessa sosia di Madonna.

Paola Barale e Raz Degan di nuovo insieme? La dichiarazione che ha deluso i fan

Nel corso dell’intervista a Verissimo (che andrà in onda sabato 22 aprile) l’ex fiamma del modello isreaeliano si è lasciata andare a considerazioni molto definitive: non molti lo sanno, ma lei aveva già provato più volte a riavvicinarsi a lui ma qualcosa ha continuato a tenerli lontani. “Per anni ho tentato di inseguirlo senza successo – ha raccontato – ora mi sono stancata“.

Quello che però ha realmente sconvolto i fan è avvenuto fuori onda, quando la registrazione è stata momentaneamente interrotto per un guasto al microfono di Silvia Toffanin: pare infatti che una signora abbia urlato dal pubblico che la Barale è stata una d donna fortunata ad essere stata con Raz. Lei a quel punto avrebbe commentato di getto: “Soltanto perché non lo conoscete bene“.

Il giudizio della Barale scatena il web: “Sei una persona cattiva”

Un commento davvero deludente per chi già rivedeva Paola Barale e Raz Degan insieme, dopo quel tenero incontro sull’Isola. Tant’è che sul web cominciano già ad attaccarla: “Ma come si permette la Barale a dire una cosa del genere? Così è mancare di rispetto a Raz Degan che ha sempre parlato bene di lei“, scrivono alcuni utenti, “Non me lo sarei mai aspettata da lei, una frase bruttissima nei confronti di una persona che le ha portato sempre tanto amore. E’ stata proprio cattiva“