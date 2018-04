1 CONDIVISI Condividi Tweet

Paola Barale tra Gianni Sperti e Raz Degan: la bella showgirl torna in TV e racconta per la prima volta i retroscena dei suoi due grandi amori, uno dei quali è ritornato agli onori della cronaca (rosa) durante la penultima edizione dell’Isola Dei Famosi.

Come si è evoluta la loro vicenda?

Le confessioni della ‘bionda’ a Domenica In: “Io e Raz non ci parliamo più”

Intervistata da Cristina Parodi, la sosia più famosa di ‘Madonna’ (Leggi qui di quando la pop star ha pubblicato la foto della Barale sul suo profilo Instagram per errore) ha risposto alla fatidica domanda sul quell’amore che tutti avevano sperato di riveder nascere dopo il loro ritorno di fiamma in Honduras:

“Va a periodi – racconta l’ospite dello show domenicale – è stato talmente un rapporto forte, importante, che sì siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, abbiamo due vite separate felici, però non sempre […] anche adesso quando ci vediamo ci sono dei momenti in cui non abbiamo ancora raggiunto questo equilibrio. In questo momento non ci parliamo.”

I due hanno avuto una lunga relazione: perché non hanno mai pensato al matrimonio? Lo chiede la Parodi:

Il perché di quelle nozze mai avvenute e l’inizio della loro storia: Paola Barale tra Gianni Sperti e Raz Degan

“Non l’ho mai sposato perché non aveva tanta voglia credo. Non era un desiderio primario, avevamo un’intesa meravigliosa, facevamo tante cose, ci sentivamo appagati, io mi sarei forse anche sposata […] Io adoro questa cosa […] quando sto bene con una persona mi piace l’idea del matrimonio […] quando sei sposato comunque qualcosa è diverso […] Ma sono felice per come sono andate le cose. Forse se ci fossimo sposati ci saremmo lasciati anche prima.”

Poi il discorso torna su Paola Barale tra Gianni Sperti e Raz Degan, durante quel periodo in cui la relazione con il ballerino stava terminando e l’altra cominciava:”Il rapporto con Gianni era già finito, ma non si sapeva. Io sono una donna fedele, nessuno lo crederà, ma io sono una donna super fedele.”